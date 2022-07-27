Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme: Yürümeye başladı
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde üç gündür tedavisine devam edilen C.M.A'yı AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Genel durumu bir miktar daha iyi durumda. Uzun bir süreç olacak. Kısa sürede bir iyileşme beklemiyoruz. Yavaş yavaş olacak. Bu anlamda kan tablosu ve kalp atışı daha iyi. Fazla yoğunlukta bir ilgi ile karşılaştı. Bu ona da ilginç geliyor. Kendini güvende hissediyor olması bile çok pozitif bir şey. Dünden bugüne 300 gram kilo aldı. Her gün takip edilecek. Bizim için kilo önemli bir kriter” dedi.
Giderek daha iyi oluyor. Kademeli olarak tedavi yapıyoruz. Çocuk psikiyatrisi hocalarımız yakından da takip ediyor. Biraz uzun sureli bir tedavi olacak. Zamana yayılan, adım adım giden tedavi sürecimiz var. Şimdiye kadar olumlu yanıtlar aldık. Umarım bundan sonra da böyle gider” sözlerine yer verdi.
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