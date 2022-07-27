Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme: Yürümeye başladı

İHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:26
<p>Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşında olduğu iddia edilen C.M.A'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.</p>

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşında olduğu iddia edilen C.M.A'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

<p>Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, <em>"Genel durumu bir miktar daha iyi durumda. 300 gram kilo aldı”</em> dedi.</p>

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Genel durumu bir miktar daha iyi durumda. 300 gram kilo aldı” dedi.

<p>Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise C.M.A'nın bugün kendi başına yürümeye başladığını ifade etti. </p>

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise C.M.A'nın bugün kendi başına yürümeye başladığını ifade etti. 

<p>Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde üç gündür tedavisine devam edilen C.M.A'yı AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, <em>“Genel durumu bir miktar daha iyi durumda. Uzun bir süreç olacak. Kısa sürede bir iyileşme beklemiyoruz. Yavaş yavaş olacak. Bu anlamda kan tablosu ve kalp atışı daha iyi. Fazla yoğunlukta bir ilgi ile karşılaştı. Bu ona da ilginç geliyor. Kendini güvende hissediyor olması bile çok pozitif bir şey. Dünden bugüne 300 gram kilo aldı. Her gün takip edilecek. Bizim için kilo önemli bir kriter”</em> dedi. </p>

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde üç gündür tedavisine devam edilen C.M.A'yı AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Genel durumu bir miktar daha iyi durumda. Uzun bir süreç olacak. Kısa sürede bir iyileşme beklemiyoruz. Yavaş yavaş olacak. Bu anlamda kan tablosu ve kalp atışı daha iyi. Fazla yoğunlukta bir ilgi ile karşılaştı. Bu ona da ilginç geliyor. Kendini güvende hissediyor olması bile çok pozitif bir şey. Dünden bugüne 300 gram kilo aldı. Her gün takip edilecek. Bizim için kilo önemli bir kriter” dedi. 

<p><strong>"Bugün tek başına yürüdü" </strong></p> <p>Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, <em>“Gözle görülür bir iyileşme var. Kilo almaya başladı. 300 gram kilo aldı. Bugün tek başına yürüdü. Bu çok önemli bir gelişme. Kalp hızı yüksekti, normale dönmeye başladı. Biraz ateşi var. Kalorisini arttırdık. </em></p>

"Bugün tek başına yürüdü" 

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, “Gözle görülür bir iyileşme var. Kilo almaya başladı. 300 gram kilo aldı. Bugün tek başına yürüdü. Bu çok önemli bir gelişme. Kalp hızı yüksekti, normale dönmeye başladı. Biraz ateşi var. Kalorisini arttırdık. 

<p><em>Giderek daha iyi oluyor. Kademeli olarak tedavi yapıyoruz. Çocuk psikiyatrisi hocalarımız yakından da takip ediyor. Biraz uzun sureli bir tedavi olacak. Zamana yayılan, adım adım giden tedavi sürecimiz var. Şimdiye kadar olumlu yanıtlar aldık. Umarım bundan sonra da böyle gider”</em> sözlerine yer verdi. </p>

Giderek daha iyi oluyor. Kademeli olarak tedavi yapıyoruz. Çocuk psikiyatrisi hocalarımız yakından da takip ediyor. Biraz uzun sureli bir tedavi olacak. Zamana yayılan, adım adım giden tedavi sürecimiz var. Şimdiye kadar olumlu yanıtlar aldık. Umarım bundan sonra da böyle gider” sözlerine yer verdi. 

Bursa Bursa'daki çöp ev çöp Çöp ev

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler