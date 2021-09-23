Yurt krizi TBMM'ye taşındı: TİP’li 4 vekilden kanun teklifi

23 Eylül 2021 Perşembe, 16:46

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, dün gece Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda “Barınamıyoruz” eylemi yapan üniversite öğrencilerine destek verdi. Baş, öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa ilişkin, “Bu utanç bir iktidara yeter ama utanmıyorlar” dedi.

Erkan Baş, Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda sabahlayan öğrencilere partisinin yurt sorununa ilişkin çözüm önerilerini anlattı. “Elimiz boş gelmedik” diyen Baş, TİP olarak TBMM’ye kanun teklifi vereceklerini söyledi. Yaşanan barınma kriziyle alakalı konuşan Baş, “Bu utanç bir iktidara yeter ama utanmıyorlar” dedi.

ÂTIL DURUMDAKİ KAMU BİNALARI YURDA DÖNÜŞTÜRÜLSÜN ÖNERİSİ

TİP’li 4 milletvekilinin imzasıyla bugün TBMM’ye sunulan Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifinde; KYK yurtlarının ücretsiz hale getirilmesi ve ivedi olarak âtıl durumdaki kamu binalarının öğrenci yurduna dönüştürülmesi için düzenleme yapılması önerildi.

Mevcut yurtların ihtiyacın yüzde 10’u dahi karşılamadığının altı çizilen teklifte, “Mülkiyeti ve/veya kullanım hakkı kamuda olan âtıl ve kullanılmayan uygun yapıların tespit edilip öğrenci yurdu haline getirilmesi” önerisi yer alıyor.

Teklifteki düzenlemeler şu şekilde:

"1) KYK yurtlarının ücretsiz hale getirilmesi;

2) Mülkiyeti ve/veya kullanım hakkı kamuda olan âtıl ve kullanılmayan uygun yapıların tespit edilip öğrenci yurdu haline getirilmesi;

3) Üniversitelerin kuruluşunda, her üniversitenin öğrenci kontenjanlarının en az ¼’ü kadar öğrencinin barınabileceği yurt imkânını sunmakla yükümlü kılınması ve hâlihazırda eğitime devam eden üniversitelerin de bu koşulu 5 yıl içinde tamamlamakla yükümlü olması;

4) KYK ve üniversitelere ait öğrenci yurtlarından faydalanamayan ve maddi durumu elverişli olmayan tüm öğrencilere asgari ücretin 4’te 1’i oranında aylık kira yardımı yapılması.”