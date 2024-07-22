İstanbul Avcılar'da motosiklet kazası sonrası kavga!
Avcılar’da motosiklet sürücüsü sokakta ilerlediği sırada kaldırımda oturan 3 kişiye hızla çarptı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsüyle 3 kişi arasında kavga çıktı.Kaldırımda oturanların ölümden döndüğü anlar ve kaza sonrası yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yeşilkent Mahallesi G14 Sokak’ta cumartesi akşam saatlerinde bir motosikletli sokakta ilerlediği sırada kaldırımda oturan 3 kişiye hızla çarptı.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası motosiklet sürücüsüyle, 3 kişi arasında kavga çıktı. Polis ekipleri kavga edenleri ayırırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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