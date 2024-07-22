İstanbul Avcılar'da motosiklet kazası sonrası kavga!

Yayınlanma: 22.07.2024 - 11:02

Güncelleme: 22.07.2024 - 11:10

Yeşilkent Mahallesi G14 Sokak’ta cumartesi akşam saatlerinde bir motosikletli sokakta ilerlediği sırada kaldırımda oturan 3 kişiye hızla çarptı.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsüyle, 3 kişi arasında kavga çıktı. Polis ekipleri kavga edenleri ayırırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.