Büyükçekmece'de alt geçit tehlike saçtı: Kopan beton parçaları araçların üstüne düştü!
Büyükçekmece'de alt geçitten kopan parçalar seyir halindeki 2 aracın üzerine düştü. Alk geçitten kopan beton parçaları belediye ekipleri tarafından temizlenirken, kopan parçaların yanı sıra alt geçitin tavanındaki paslı demirler de ortaya çıktı.
19 Mayıs Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan alt geçitte sabah saatlerinde, kopan parçalar seyir halindeki bir minibüs ve otomobilin üzerine düştü.Minibüsün ön camına parçaların düştüğünü fark eden sürücü aracını yol kenarına park etti.
Alt geçidin tavanından kopan levha ve beton parçaları tehlike saçarken, paslı demirler de ortaya çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri düşen beton parçalarını temizleyerek yolu tekrar trafiğe açtı.
Hem yayaların hem de araçların kullandığı alt geçit tehlike saçmaya devam ediyor.
Etiketler: #Büyükçekmece #alt geçit
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