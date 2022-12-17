Büyükçekmece'de feci kaza: Minibüsün çarptığı kadın öldü

İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmek isteyen kadın minibüsün çarpması sonucu öldü.

DHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 11:28
Büyükçekmece'de feci kaza: Minibüsün çarptığı kadın öldü
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Feci kaza 08.30 sıralarında D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Minel T.'ye, Nedim Y.'nin kullandığı yolcu minibüsü çarptı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Minel T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. 


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