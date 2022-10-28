Büyükçekmece'de 'kaçak telefon' operasyonu

İstanbul Büyükçekmece'de polis, kaçak telefon satıldığını tespit ettiği işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 210 bin lira değerinde 345 adet kaçak tuşlu telefon ele geçirildi.

DHA
28 Ekim 2022 Cuma, 11:04
Büyükçekmece'de 'kaçak telefon' operasyonu
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece’deki bir işyerinde yasa dışı yollarla ülkeye getirilen kaçak telefon satıldığı yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler bir süre fiziki ve teknik takip yaptıktan sonra pazartesi işyerine operasyon düzenledi.

TELEFONLARA EL KONULDU

İşyerinde yapılan aramalarda 210 bin lira değerinde 345 adet tuşlu telefon ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında adli işlem başlattı.  


Operasyon telefon Büyükçekmece

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