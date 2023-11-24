Buz imalathanesinde korkutan yangın!

Manavgat'ta bulunan buz imalathanesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 17:47
Buz imalathanesinde korkutan yangın!
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ulualan mevkii D-400 kara yolu üzerinde bulunan bir buz imalathanesinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

İmalathanede tadilat sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı değerlendirilen yangın çalışanların ilk müdahalesi, ardından da olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.


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