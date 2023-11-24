Buz imalathanesinde korkutan yangın!
Manavgat'ta bulunan buz imalathanesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ulualan mevkii D-400 kara yolu üzerinde bulunan bir buz imalathanesinde öğle saatlerinde yangın çıktı.
İmalathanede tadilat sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı değerlendirilen yangın çalışanların ilk müdahalesi, ardından da olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alagöz'ün istismar dosyası: Çocuğun rızası varmış!
- İYİ Parti'de toplu istifa kararı!
- Çinli otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor
- HKP'li Çolak'tan Erdoğan'a 50+1 yanıtı
- Erdoğan'dan çalışan emekliler için talimat
- Çinli temsilci uyardı, İsrailli şaşırdı
- Dilan Polat cezaevinden aradı
- 'Oyu aşanla yola devam edeceğiz'
- Murat Ağırel: Canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum
- Komünist başkana 'tarihi' ziyaret