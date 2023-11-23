Yangın elektrikli battaniyeden çıktı… 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma: 23.11.2023 - 17:44

Güncelleme: 23.11.2023 - 17:45

Olay, merkeze bağlı Taşköprü köyünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Kurtuluş’a ait evde ilk belirlemelere göre elektrikli battaniyeden yangın çıktı.

80 yaşındaki Emine Kurtuluş’un odasında çıktığı öğrenilen yangın, bir anda büyüyerek bütün odayı sardı. Hasta olduğu öğrenilen yaşlı kadın odada mahsur kaldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Rize Belediyesi itfaiye ekipleri ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.