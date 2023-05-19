Buz kestiren anlar... Erdoğan'ın mektubu okununca yuhaladılar

Yayınlanma: 19.05.2023 - 16:01

Güncelleme: 19.05.2023 - 16:57

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen valiliğin resmi programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere mektubu okundu.

Korkusuz Kocaeli'nin aktardığı habere göre, Erdoğan'ın mektubu okunduğu sırada bazı gençler yuhalamaya başladı. Vali Seddar Yavuz’un da bulunduğu etkinlikte öğretmenler, gençleri susturmaya çalıştı.

POLİS ÖĞRENCİLERİ DIŞARI ÇIKARMADI!

İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya'nın, yuhalanma olayı sonrası yerinden kalkarak salondan çıktığı kaydedildi. Kocaeli Valiliği korumalarının salonun arka tarafına geçerek durumu takip ettiği, Vali Seddar Yavuz'un ise görevlileri yanına çağırarak konu ile ilgili bilgi istediği belirtildi. Salona gelen çevik kuvvet ekiplerinin de öğrencileri program bitmesine rağmen dışarıya çıkarmadığı bildirildi.

DEVLET ERKANI DA PROGRAMDAYDI!

Programa; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı yardımcısı Albay Mehmet Serhan Aksoy, AKP Kocaeli milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Müftüsü Sinan Cihan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, KOSTÜ Rektörü Muzaffer Elmas, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, KESOB Başkanı Kadir Durmuş, okul müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.