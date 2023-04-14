ByLock kullandığı öne sürülen eski öğretmene gözaltı
Samsun’da FETÖ’PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullandığı öne sürülen eski okul öncesi öğretmeni C.Ş.Ü. (34) gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ’PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLok kullandığı belirtilen C.Ş.Ü.’nün Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi.
KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞ...
Rize’de okul öncesi öğretmenliği yaparken KHK ile ihraç edilen C.Ş.Ü., gözaltına alındı. C.Ş.Ü., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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