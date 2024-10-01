Çağlayan Adliyesi'nde Filiz Saraç'a engel! Arbede çıktı

Yayınlanma: 01.10.2024 - 14:05

Güncelleme: 01.10.2024 - 14:57

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi ile Baro Başkanı Filiz Saraç, avukatların Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan zorunlu müdafilik görevlendirmelerindeki ücret tarifesinin 2025 yılı için asgari ücretle eşitlenmesini istedi. Geç avukatlar adına konuşan avukat Arslantaş, zorunlu müdafilik hizmetinin 'İktidar eliyle angaryaya dönüştürüldüğünü' söyleyerek, bunun sadece avukatın değil yurttaşın da problemi olduğunu belirtti.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yapan İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç, kamu görevi niteliğinde olan müdafilik ya da vekillik hizmeti karşılığında avukatlara Adalet ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödendiğini belirterek, CMK avukatlarına verilen ücretin mevcut ekonomik şartların altında olduğunu söyleyerek, 2025'te söz konusu ücretlerin arttırılması gerektiğini kaydetti.

"YOL VE YEMEK ÜCRETLERİNİ BİLE KARŞILAMIYOR"

Saraç, İstanbul Barosu'nda 26 bin 41 avukatın CMK sisteminde kayıtlı olduğunu ifade ederek, "2023 yılında soruşturma için 85 bin 334, kovuşturma dosyası için 41 bin 375 olmak üzere toplam 126 bin 709 dosyaya görevlendirme yapılmıştır. 2024 yılı için bugün itibarıyla soruşturma aşaması için 63 bin 131 kovuşturma aşaması için 28 bin 811 olmak üzere 91 bin 942 dosyaya görevlendirme yapılmıştır" diye konuştu. Saraç, CMK avukatlarının aldığı ücretin yol ve yemek masrafları gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılamaya yetmediğini belirterek, "Adil yargılamaların ve savunma hakkının güvencesi CMK sistemine, CMK avukatlığına hak ettiği değerin verilmesi, angarya olmaktan çıkarılması için somut adım atmaya, geçmişteki hataları tekrarlamamaya ve 2025 için tarifeyi en azından asgari ücret tarifesi ile eşitlemeye çağırıyoruz" dedi.

"SADECE AVUKATIN DEĞİL YURTTAŞIN DA PROBLEMİDİR"

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkesi üyesi avukat Aslıhan Arslantaş ise CMK hizmeti ve avukatlık tarifesinin 'İktidar eliyle angaryaya dönüştürüldüğünü' kaydederek, bunun sadece genç avukatların değil kıdemi gözetilmeksizin tüm avukatların ve yurttaşların problemi olduğunu söyledi. Avukat Arslantaş, zorunlu müdafilik görevlendirmesi kapsamında kamu hizmeti gören avukatlara çok düşük ücret verildiğini, düşük ücretlerin de kaynağının Adalet ve Maliye Bakanlıkları olduğunu savundu. Arslantaş, düşük ücret tarifesine karşı eylemlilik sürecini başlattıklarını belirterek, 'eşit işe eşit ücret' talepleri kabul edilene kadar eylemlilik sürecinde kalacaklarını ifade etti.

"BAKANLIK AVUKATLARI GÖRMEZDEN GELİYOR"

Aslıhan Arslantaş, açıklamasının devamında bu sonunu yıllardır sistematik bir biçimde çözülmek istenmediğine dikkat çekerek, Adalet Bakanlığı'nın avukatları görmezden geldiğini, bu ekonomik baskının, avukatı yoksullaştırmaktan ziyade yurttaşı avukatsız bırakmak olduğunu söyledi. Arslantaş, yurttaşın savunulma hakkı için alanlarda olduklarını belirterek, savunmanın susmayacağını, avukatın susması durumunda hukuk ihlallerinin gün yüzüne çıkmayacağını, adil yargılanma hakkı çiğnendiğinde bunun görülmeyeceğini, güçsüzün adalet karşısında yalnız kalacağını ve güçlünün ise kayrılacağını söyledi.

HER GÜN ADLİYE ÖNÜNDE 'CMK' NÖBETİ

Avukat Aslıhan Arslantaş, bu basın açıklamasının, eylemlilik süreçlerinin ilk aşaması olduğunu, ikinci aşamada ise her gün adliye önünde 2 saatlik 'CMK Nöbeti' tutacaklarını kaydetti.

ADLİYE GİRİŞİNDE ÇANTA ARATMAMA TARTIŞMASI

Basın açıklamasının ardından adliyeye giren İstanbul Barosu Başkanı Saraç, çantasını X-Ray cihazına koymadan adliyeye girdi. Adliyenin güvenlik personeli ise Saraç'a çantasını cihaza koyması gerektiğini bildirdi. Çantasını cihaza koymamakta ısrarcı olan Saraç ile yanında bulunan avukatlar ile güvenlik personeli arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede, baro başkanlık seçim çalışmaları için Atrium alanında kurulan standlara karar taşındı. Adliye polisinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.