Çakmak gazıyla şaka yapan genç, arkadaşının kafasını yaktı

İstanbul Küçükçekmece’de, şaka yapmak isteyen bir genç, arkadaşını çakmak gazıyla yaktı. Olay anı ve yanmaktan son anda kurtulan gencin panik anları kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 10:39
Çakmak gazıyla şaka yapan genç, arkadaşının kafasını yaktı
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Geçen perşembe günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde, mahalledeki bakkalda çalışan Emre Çakır, alışverişe gelen arkadaşına şaka yapmak istedi.

Çakır, müşteriler gittikten sonra bardağa çakmak gazını doldurdu ardından arkadaşının kafasına döküp çakmakla yaktı. Başı bir anda alev alan genç, müdahale ederek yanmaktan son anda kurtuldu.

Çakmak gazını arkadaşının kafasında yakan Emre Çakır ise panikleyip olay yerinen kaçtı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"ARKADAŞIM ARTİSTLİK YAPIYORDU"

Olayı anlatan bakkal sahibi Emre Çakır, “Arkadaşım artistlik yapıyordu, bir şey yapamazsın diye. Sonra alışveriş yapmaya geldi. Bir de çakmak gazı bardağı boşalttım. Tam yanından geçerken koydum, kafası alev aldı. Sonra işte kaçtım. Bağırdı falan korktum kaçtım. Daha yüz yüze gelmedim” dedi.


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