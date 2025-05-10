Çalık Holding önünde güvenliklerin darbettiği yurttaş yaşamını yitirdi: Devletten 3.7 TL milyar alınmış, 7 milyon TL ödenmemiş!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 21:00

Güncelleme: 10.05.2025 - 21:37

10 yıl önce çalıştığı Çalık Holding'den tazminatını almak isteyen Erol Eğrek, önceki gün holdingin 10 güvenlik görevlisinin saldırısına uğradı.

Darp sonrası yaşamını yitiren Eğrek’in ölüm nedeni rapora “kalp krizi” olarak geçerken, ailesi ve yakınları ölümün darp sonucu gerçekleştiğini ve olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığını ileri sürdü.

HOLDİNG İŞÇİYİ SUÇLADI

Çalık Holding yaptığı açıklamada, Erol Eğrek’in silahla tehdit oluşturduğunu iddia ederek, “İlgili kişi 3-4 el ateş etmiş ve binamız ile hastane arasındaki işlek alanda hayati tehlikeye yol açmıştır” ifadelerine yer verdi. Açıklamada Eğrek’in, “tüm haklarını alarak görevden ayrıldığı” savunuldu. Olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ DARP...

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde Eğrek’in binaya girişinin engellendiği, cebinden çıkardığı silahı başına dayadığı ve ardından güvenlikler tarafından darbedildiği görülüyor.

Öte yandan Ahmet Çalık’ın geçmişte Eğrek hakkında ‘iftira’ iddiasıyla şikayetçi olduğu, ancak Eğrek’in bu suçlamadan beraat ettiği de ortaya çıktı.

"OLAYIN ÜZERİ ÖRTÜLMEK İSTENİYOR"

Cumhuriyet’e konuşan Eğrek’in yeğeni Mehmet Eğrek olayın üzerinin örtülmek istendiğini ifade etti. Eğrek, amcasının Çalık Holding’de elektrik-elektronik teknisyeni olarak çalıştığını ve gerekçesiz şekilde 29 çalışanla birlikte işten çıkarıldığını belirtti. Diğer işçilerin tazminatlarını aldığını, ancak amcasının o dönem 5 milyon TL olan tazminatının ödenmediğini söyledi.

Yeğen Eğrek, “Amcam davayı kazandı ama istinafta zaman aşımı gerekçesiyle kaybetti. Olay günü sosyal medya videosunda niyetini açıkça anlatıyordu. Ulaşamadık. Holdingi aradık, ‘orada yok’ dediler. Oysa videoda oradaydı” dedi.

"BU CİNAYET, SİSTEMİN ÜRÜNÜ"

İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Merkezi Koordinatörü Yelda Koçak, saldırının yalnızca bireysel bir şiddet olayı olmadığını belirtti. Koçak, “Bu, yıllara yayılan işçilik alacakları ihtilafının, uygulanmayan mahkeme kararlarının, etkisiz denetimlerin sonucudur. Bu cinayet, işçilere karşı olan koruma yükümlülüğünün yerine getirilmediğini gözler önüne sermiştir” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise yaptığı açıklamada, “Bu tablonun sorumluları sadece güvenlik görevlileri değil, işçileri korumasız bırakan siyasi iktidardır” ifadelerini kullandı.

3.7 MİLYAR TEŞVİK, SIFIR VERGİ

Ahmet Çalık’ın sahibi olduğu Çalık Holding AKP döneminde en hızlı büyüyen şirketlerden. Holding, özelleştirmeler, TOKİ ihaleleri, yurtdışı anlaşmaları ve uygun kredi koşullarıyla enerjiden telekomünikasyona, finanstan tekstile, inşaattan medyaya kadar birçok sektörde hızla büyüdü.

Çalık, Forbes Türkiye'nin 2020'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1,5 milyar dolarlık servetiyle 15. sırada yer aldı.

RAKAMLARLA ÇALIK HOLDİNG

Çalık Holding'e kendi finansal ve faaliyet raporlarına göre kamu kaynaklarından yapılan yatırım teşvikleriyle, 2015 yılında 20 milyon TL, 2016 yılında 6.1 milyon TL, 2018 yılında 73.9 milyon TL, 2019 yılında 39 milyon TL, 2020 yılında 169.25 milyon TL, 2021 yılında 153,32 milyon TL, 2022 yılında 324,33 milyon TL 2023’te ise 13.2 milyon TL kaynak aktarıldı.

Bu yıllarda aktarılan kaynağın dolar cinsinden büyüklüğü 95.68 milyon doları bulurken bugünkü parasal değeri ise yaklaşık 3.78 milyar TL. Yani Eğrek’in 2015 yılından beri “hakkım” diyerek talep ettiği 7 milyon TL ödenmezken bu miktarın tam 540 katı Çalık Holding’e aktarıldı. Holdingin birçok şirketi verilen bu teşvikler nedeniyle kurumlar vergisinden kurtuldu.

PANDORA BELGELERİ VE İLİÇ FACİASI

Çalık Holding’in ismi, vergi cennetlerinde kurulan mali ağların ifşa edildiği Pandora Belgeleri'ne de yansıdı. Yüz milyonlarca dolarlık hesaplar ifşa olurken, holdingin başkanı Ahmet Çalık’ın sahibi olduğu Arnavutluk’taki BKT Bankası hakkında da soruşturma başlatıldı.

VERGİ KIYAĞI

Holding aynı zamanda 13 Şubat 2024’te 9 işçinin yaşamını yitirdiği Çöpler Altın Madeni’ni işleten Anagold Medencilik’in yüzde 20 hissesine sahip.

Anagold Madencilik’in 7,2 milyon dolarlık vergi borcunun silindiği, şirketin yüzde 80 hissesine sahip olan Kanadalı altın madeni şirketi SSR Mining’in bilançosunda ortaya çıktı. SSR Mining’in Türkiye’de önceki dönemlerden kalan 8,6 milyon dolarlık vergi borcu bulunduğu ifade edilen 2023 üçüncü çeyrek finansal raporuna göre, şirket, 12 Mart 2023’te yürürlüğe giren yasa uyarınca yaptığı vergi affı anlaşması uyarınca 7,2 milyon ABD Doları tutarında vergi, faiz ve cezayı sıfırladığını ve 8,6 milyon yerine 1,4 milyon dolar nakit ödeme yaptığını beyan etti.