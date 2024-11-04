Futbol sahasına yıldırım düştü: 1 futbolcu hayatını kaybetti
Peru'da oynanan futbol maçı sırasında sahaya yıldırım düştü. Olay sonucu 1 futbolcunun hayatını kaybettiği belirtilirken 7 oyuncunun ise yaralandığı aktarıldı.
Peru'nun Huancayo şehrinde Juventud Bellavista ile Familia Chocca takımları arasında oynanan futbol maçında korkunç bir olay meydana geldi.
Haber Global'in aktardığına göre, Coto Coto Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında yeşil sahaya yıldırım düştü. Sahaya düşen yıldırım sonrasında futbolcular bir anda yere yığıldı.
BİR FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Yere düşen futbolculardan olan 39 yaşındaki Jose Hugo de la Cruz Meya'nın yaşamını yitirdiği ifade edildi. Sahaya düşen yıldırımdan etkilenen 40 yaşındaki kaleci Juan Chocca Llacta'nın ise hastaneye kaldırıldığı ve vücudunda çok ciddi yanıklar meydana geldiği belirtildi.
Yıldırımdan etkilenen diğer 6 futbolcunun daha hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.
KOLUNDAKİ METAL BİLEKLİK YILDIRIMI ÇEKMİŞ
Associated Press'te yer alan habere göre; yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybeden De la Cruz Meya'nın vücudunda yer alan metal bileklik nedeniyle yıldırımı kendine çektiği ve bu sebepten hayatını kaybettiği belirtildi.
Hakemin stadyumun yakınına yıldırım düşmesi nedeniyle oyunu durdurduğu, futbolcuların kenara geldiği esnada sahaya yıldırım düştüğü ve oyuncuların bir anda yerde kaldığı belirtildi.
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