Cami görevlileri ihbar etti: Abdesthaneleri gezip muslukları çalmışlar

21 Şubat 2022 Pazartesi, 12:48

Talas ilçesinde geçen hafta 6 caminin abdesthanesine giren hırsızlar, muslukları çaldı. Cami görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını M.İ. ile G.C.K.'nin, gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler çaldıkları muslukları Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesindeki bir hurdacıya satmak isterken yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



