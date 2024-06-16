Camı silerken 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Ankara’da evinin camını silmeye çalışan bir kadın 7’nci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Yenimahalle ilçesinde yer alan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre 58 yaşındaki M.K., 7. kattaki evinin camlarını sildiği esnada dengesini kaybederek yere çakıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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