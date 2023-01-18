Herkesin ayakta olduğu saatti... Kağıthane'de toptancıdan dakikalar içerisinde 'hırsızlık'

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 10:23

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 10:40

Kağıthane Seyrantepe'de, 18 Aralık 2022'de sabah 08.45 sıralarında gıda toptancısı Yunus Keskin'e ait dükkanın önüne hafif ticari araçla gelen 3 şüpheli, araçtan inerek dükkana yöneldi.

Dükkan kapısının asma kilidini, demir kesme makası ile keserek açan hırsızlardan ikisi dükkanın içine girerken, biri ise çevreyi kontrol etmek için dışarıda bekledi.

"DÜKKANIN İÇİNDE BİRİLERİ VAR..."

Dükkanın içine girdikten sonra değerli gördükleri ürünleri dışarı taşıyan hırsızları, çevrede oturan bir apartman sakini fark etti.

Durumdan şüphelenen kişi, dükkan sahibi Keskin'i arayarak "Dükkanın içinde birileri var, bunlar çalışanlar mı?" diye sordu. Komşusundan gelen aramayla harekete geçen Yunus Keskin, dükkanın üst katında oturan kardeşini aradı.

Ağabeyinden gelen telefondan sonra pencereye çıkan Yakup Keskin, dükkana giren şüphelileri gördü. Hırsızlara sözlü tepki gösteren Yakup Keskin, koşarak aşağı indi. Ancak hırsızlar çaldıkları malzemelerin bir kısmını da yola bırakarak, geldikleri araçla olay yerini terk etti.

Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

HERKESİN AYAKTA OLDUĞU SAATTİ

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Yunus Keskin, "Buraların kapalı olduğu bir zamandı fakat gündüz herkesin ayakta olabileceği bir saatti. Hırsızlar sokağın aşağısından geliyorlar, dükkanı biraz geçip manevra yapıp gözlerine burayı kestiriyorlar. İçeriye giriyorlar, içeride kolilerimizi tek tek açarak malzemelerin ne olduğunu kontrol ediyorlar. Deponun arka tarafında değerli eşyalarım vardı, 15-20 koli. Bunların hepsini hızlıca arabaya koyuyorlar. Beni komşularımızdan biri aradı, 'Senin dükkanından malzeme çıkarılıyor' dedi. Tabi, bunu duyar duymaz dükkanımın bir kat üstünde oturan kardeşimi aradım, kardeşimi aramam en fazla 30 saniye sürmüştür. Bu zaman içinde kardeşim aşağı inene kadar farkına varan hırsızlar, yağ tenekeleriyle, şeker çuvallarıyla, alabildikleriyle çekip gidiyorlar" dedi.

ÇALINTI PLAKAYLA GELMİŞLER

Hırsızların üç kişi olduklarını belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Bilgileri polise de verdik, çalıntı plakayla gelmişler. Polis merkezinde şikayette bulunduk. Polise verdiğimiz ilk ifademizde zararımızı 260 bin TL olarak belirttik, fakat gelip dükkanda sayım yaptık. Muhtemel zararımız 350 bin TL'ye kadar çıkıyor. Arabayı yaklaştırdıktan sonra çok hızlı hareket ediyorlar, bir tanesi arabada gözcülük yapıyor, bir tanesi içeriyi kontrol ediyor, bir tanesi taşıyor. İçeriden yağ tenekelerini bile hızlıca dışarı fırlatıyorlar. Çayları şekerleri bile fırlatıyorlar. Bunlara ne ihtiyaçları var biz anlamadık. Bize göre, bizden önce de bir yerleri soymuş olabilirler çünkü arabanın içinden dışarı bırakılan ve bize ait olmayan ürünler de sokağa saçılmış haldeydi."

Hırsızlık anına şahit olan Yakup Keskin ise, "Komşumuz ağabeyimi aramış, bana ağabeyimden telefon gelince gayri ihtiyari yataktan fırladım pencereye çıktım. Aşağıda bulunan dükkana baktım. Biri arabada, biri içeride, biri kapının ağzında sürekli malzeme taşıyorlardı. 'Ne yapıyorsunuz, bekleyin geliyorum' diye bağırınca ben kapıya inene kadar kaçtılar" diye konuştu.

HIRSIZLARIN DÜKKANIN ÖNÜNE GELDİĞİ ANLAR KAMERADA

Hırsızların hafif ticari araçla dükkanın önüne geldikleri ve fark edildikten sonra kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkanın hırsızlık sonrası geldiği hal ve olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar ise dükkan sahibinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.