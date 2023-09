Can Atalay’ın hâlâ tutuklu olmasına tepkiler artıyor: ‘Acilen tahliye edilmesini bekliyoruz’

Yayınlanma: 24.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2023 - 04:00

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili avukat Can Atalay, milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına karşın tahliye edilmedi. Atalay’ın tahliye edilmemesine tepkiler sürerken, Türkiye Barolar Birliği (TBB), tutukluluğu devam eden TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise Atalay tahliye edilmediği takdirde TBMM’nin açılacağı 1 Ekim’de Hatay’dan Ankara’ya yürüyüş başlatacaklarını duyurdu. Atalay’ın tahliye edilmemesine tepkiler sürerken, Cumhuriyet Can Atalay’ın avukatı Akçay Taşçı ve Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı avukat Nazan Moroğlu ile konuştu. AYM başvurusu yaptıklarını belirten Taşçı şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk ve karar vermesini bekliyoruz.

ANAYASAYA AYKIRI

Anayasa Mahkemesi’nin kendi varlığının devamına ilişkin bir konu haline geldi artık. Çünkü Yargıtay’ın vermiş olduğu karar, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olmadığı yönünde. Böyle bir hukuki tartışma başlattı. Bunun elbette ki herhangi bir hukuk devletinde kabul edilmesi mümkün değil. Anayasa Mahkemesi kendi varlığının devamı için içtihadının devamını sağlamak zorunda. Dolayısıyla daha önce verdiği Leyla Güven, Mustafa Balbay, Gergerlioğlu kararlarının devamlılığını sağlayabilmek için bir an evvel Can Atalay hakkında da aynı kararı vermesini bekliyoruz.” Avukat Nazan Moroğlu ise “Atalay’ın anayasanın 83/2 hükmü gereğince, tahliye edilmesi ve hakkındaki yargılamada durma kararı verilmesi gerekiyor. Ama ısrarla tutukluluğu devam ettiriliyor. Gelecek hafta 1 Ekim’de Meclis açılıyor, bu nedenle Can’ın meslektaşları ve seçmenleri olarak acilen tahliye edilmesini bekliyoruz.”