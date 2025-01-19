19 Ocak 2025 Pazar

Her 19 Ocak günü gelip çattıgˆında ben de onu düs¸ünüyorum. Hrant Dink’i! Yeryüzünün en güzel, en barıs¸çıl, en harika, en akıllı, en mantıklı, en sagˆduyulu, en kocaman yürekli arkadas¸ım, meslektas¸ım. En “insan” insanı.

Hrant Dink’i elbirligˆiyle, kinle, nefretle, ihbarlarla, kıs¸kırtmayla, bagˆnazlıkla, ırkçılıkla ama en çok cehaletle, söylediklerini, yazdıklarını anlamamakla katlettik. Sonra tekrar tekrar hukuksuzlukla, adaleti ve vicdanları yok saymakla katlettik. Fas¸izmin kurallarıyla katlettik.

ZAMANAS¸IMI BAHANE

Bir zamanlar “Abdi Bey kaç kez öldürüldünüz”, “Ugˆur, kaç kez öldürüldün” diye sorardım. Abdi I·pekçilerin, Ugˆur Mumcuların katilleri serbest bırakıldıkça s¸imdi aynı soruyu Hrant için sorar oldum. Onlar ve nicelerinin katledilmelerinin arkasındaki karanlık aydınlatılmadıkça hiç kus¸kunuz olmasın, bu katliamlar devam edecek.

Anımsatayım Hrant’ın katili Ogün Samast da 2023’te tahliye edildi. Zamanas¸ımı. Agos gazetesi onu anarken yine tüm sevenlerini adalet arayıs¸ı için vuruldugˆu yere çagˆırdı. (Bugün saat 15.00’te) Agos bu sayısının mans¸etini “Hakikatin zamanas¸ımı olmaz” diye atmıs¸tı. Olmaz elbet. Hepimiz biliyoruz ki zamanas¸ımı bahane, karanlıgˆı devam ettirmek iktidarlar için s¸ahane!

18 yıldır sevgili Rakel Dink’in sesi gitmiyor kulaklarımdan. Hrant’ı sonsuzlugˆa ugˆurladıgˆımız, I·stanbul sokaklarının insan seliyle dolup tas¸tıgˆı o gün yaptıgˆı konus¸mada, “sevgilim” sözcügˆüyle belleklerimize as¸kı ve dayanıs¸mayı yerles¸tiren, “katilin de bir zamanlar çocuk oldugˆunu” hatırlatan o ses hep kalbimde.

“Katil 17 ya da 27 yas¸ında olsun, bir zamanlar onun da bir bebek oldugˆunu biliyorum. Bir bebegˆi bir katile dönüs¸türen karanlık süreç sorgulanmalıdır” diyerek hepimize ders veriyordu.

HAK HUKUK VE ADALETİ ÖZLEMEK

Sadece Hrant’ı degˆil, hak hukuk ve adaleti de de çok özlüyorum. Ve iflah olmaz bir idealist olarak ülkemde hâlâ hak hukuk diye bir s¸eyler oldugˆuna inanmak istiyorum.

Pes¸i pes¸ine öyle olaylar yas¸amaktayız ki aklım kimi zaman neyin gerçek neyin kurgu oldugˆunu ayırt edemez oluyor. En çok da aptal yerine konmamıza öfkeleniyorum.

Örnegˆin Erdogˆan’ın yeniden cumhurbas¸kanı adaylıgˆını I·brahim Tatlıses aracılıgˆıyla duyurması...

Örnegˆin resmi törende degˆil de kendi aralarında geleneksel bir yemini tekrarladıkları için Atatürkçü tegˆmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu’na verilip askerlikten çıkarılmak istenmesi... Bu konudaki baskılar...

Örnegˆin “CHP’li belediyeleri silkeleyin” emriyle harekete geçirilen senaryolar. Biri silkeleyin diyor, borç biniyor. Silkeleyin diyor, hayda haciz geliyor. Silkeleyin diyor, kayyum geliyor. Silkeleyin diyor, sabaha kars¸ı eve baskınla bas¸kanlar tutuklanıyor.

I·çeridekiler kadar dıs¸arıdakiler de tutsak! Ya is¸te sevgili Hrant durumlar böyle.

VE BİR KARS¸ILAS¸MA

I·lhan Sami Çomak, yazar, s¸air. Çes¸itli ülkelerin PEN Yazarlar Dernegˆi üyesi. 30 yıldır hapisteydi. I·çeri girdigˆinde çocuktu neredeyse. S¸imdi saçları bembeyaz! Ve is¸te kars¸ımızda.

Önceki gün bizi yani PEN Yazarlar Dernegˆi’mizi ziyarete geldi. Hapisteki ögˆrencilerin “koruyucu melegˆi” olan avukatı I·pek Özel’le birlikte. I·s¸te fotogˆrafı burada:

I·stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ögˆrenciyken 21 yas¸ında “örgüt üyeligˆi” gerekçesiyle suçlandı. I·s¸kenceyle alınmıs¸ ifadelerle tutuklandı. Bol is¸kence gördü. DGM’de yargılandı. Dava seyri birkaç Kafka romanı olur.

30 yıl boyunca içeride s¸iirlerini, kitaplarını yazdı. Hapiste oldugˆu için degˆil, iyi s¸air oldugˆu için kitapları çes¸itli dillere çevrildi. Ödüller kazandı.

Sohbet sırasında s¸imdi “yeni bas¸tan yas¸amayı ögˆrenmeye çalıs¸tıgˆını” söyledi. Öyle ya, o içeri girdigˆinde internet yoktu, cep telefonu yoktu. Ülkede yönetim sistemi degˆis¸memis¸ti. Ve daha neler neler. I·çime en dokunan tümceleri ise s¸unlar oldu:

“Hapisteyken haftada bir kez bir telefona hakkınız var. Çogˆunda annemi arardım. S¸imdi her gün aramazsam çok üzülüyor.”

Hayat böyle bir s¸ey. Hos¸ geldin I·lhan Sami Çomak.



