Can salları içerisinde bulunan 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından geri itilen can salları içerisindeki 16 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Can salları içerisinde bulunan 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 19:03

Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botuları (KB-108, KB-41) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 16 kaçak göçmen ve beraberinde 23 çocuk kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


Etiketler: #Kuşadası #kaçak göçmen

İlgili Haberler

Kırklareli’nde 68 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde 68 kaçak göçmen yakalandı
Kamyonetteki gizli bölmeden 9 kaçak göçmen çıktı

Kamyonetteki gizli bölmeden 9 kaçak göçmen çıktı
Van'da kent genelinde operasyon: 10 kaçak göçmen yakalandı

Van'da kent genelinde operasyon: 10 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler