Can salları içerisinde bulunan 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 01.01.2025 - 19:03

Güncelleme: 01.01.2025 - 19:03

Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botuları (KB-108, KB-41) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 16 kaçak göçmen ve beraberinde 23 çocuk kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.