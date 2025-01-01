Can salları içerisinde bulunan 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından geri itilen can salları içerisindeki 16 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botuları (KB-108, KB-41) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 16 kaçak göçmen ve beraberinde 23 çocuk kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Etiketler: #Kuşadası #kaçak göçmen
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