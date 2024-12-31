Kamyonetteki gizli bölmeden 9 kaçak göçmen çıktı

Erzurum'da polisin arama yaptığı kamyonetteki özel bölmeden 9 kaçak göçmen çıktı.

Kamyonetteki gizli bölmeden 9 kaçak göçmen çıktı
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DHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 16:48

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenleri sınır illerden alıp Batı illerine sevkini sağlayan bir kamyoneti takibe aldı.

Durdurulup arama yapılan kamyonetin gıda ve çocuk bakım malzemesiyle dolu kasasında özel bir bölme tespit edildi. Polis tarafından kapağı açılan gizli bölmeden 9 kaçak göçmen çıktı.

Özel olarak yaptırıldığı belirlenen bölmedeki göçmenler tek tek çıkarıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Etiketler: #Erzurum #göçmen #kaçak göçmen

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