Çanakkale açıklarında lastik botlarda 169 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçeleri açıklarında 5 ayrı noktada lastik botta yurt dışına çıkmaya çalışan 169 kaçak göçmen, yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:00
Çanakkale açıklarında lastik botlarda 169 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Ayvacık ve Ezine ilçeleri açıklarında 5 farklı noktada, kaçak göçmenlerin olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen 1 Sahil Güvenlik gemisi ve 4 botu, lastik botlardaki 169 kaçak göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 


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