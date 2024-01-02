Çanakkale açıklarında lastik botlarda 169 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:01

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Ayvacık ve Ezine ilçeleri açıklarında 5 farklı noktada, kaçak göçmenlerin olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen 1 Sahil Güvenlik gemisi ve 4 botu, lastik botlardaki 169 kaçak göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.