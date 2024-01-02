Çanakkale açıklarında lastik botlarda 169 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçeleri açıklarında 5 ayrı noktada lastik botta yurt dışına çıkmaya çalışan 169 kaçak göçmen, yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Ayvacık ve Ezine ilçeleri açıklarında 5 farklı noktada, kaçak göçmenlerin olduğu tespit edildi.
Bölgeye sevk edilen 1 Sahil Güvenlik gemisi ve 4 botu, lastik botlardaki 169 kaçak göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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