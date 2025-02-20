İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu!

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu!
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AA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 23:02

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" bilgisi verildi.


Etiketler: #İstanbul Boğazı #gemi trafiği

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