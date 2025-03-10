Son Dakika... İstanbul'da gemi trafiği askıya alındı!

İstanbul Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Son Dakika... İstanbul'da gemi trafiği askıya alındı!
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 07:57

stanbul Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 


Etiketler: #İstanbul Boğazı #gemi trafiği #Son dakika

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