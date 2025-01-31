İstanbul'da hava kirliliği sis ve pusa neden oldu

İstanbul'da hava kirliliğinin yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor. Bugün sabah saatlerinde E5 karayolu Maltepe'de sis ve pus etkili oldu.

İstanbul'da hava kirliliği sis ve pusa neden oldu
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İHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:21

İstanbul'da bu hafta hava kirliliği yüksek seviyelere ulaştı.

Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin de etkisiyle İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor. Bu durum ilde hava kalitesinin düşmesine ve bazı noktalarda zaman zaman görüş mesafesinin düşmesine yol açıyor.

E5 karayolu Maltepe mevkisinde sabah saatlerinde sisli ve puslu bir görüntü hakim oldu. Karayolundaki araçların ve çevredeki binaların sis içerisinde kaldığı görüldü.


Etiketler: #İstanbul #Sis

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