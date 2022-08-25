Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in doktorundan sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

25 Ağustos 2022 Perşembe, 17:41

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. İçinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan Tatlıses, uzun süren çalışmanın ardından araçtan çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Kazada Tatlıses'in araçta sıkıştığı belirtilirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tatlıses'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki trafik kazasında yaralanan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili, tedaviye alındığı özel hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Hastane Başhekimi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nadir Şener'in yaptığı açıklamada, "Sayın İbrahim Tatlıses'in genel durumu iyi. Hastanemize getirildiğinde de bilinci açıktı, genel durumu iyiydi. Gerekli tetkikler hızlıca yapıldı. Kafa, göğüs ve batın travması bulunmuyor. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıkları için şu anda cerrahi düşünülmüyor. Beyin cerrahisi, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve ortapedi uzmanlarınca muaeyene edilen hastamızın tedavisi devam etmektedir" denildi.