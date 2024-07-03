Çanakkale plajlarında bu sene de mavi bayrak dalgalanıyor

Yayınlanma: 03.07.2024 - 12:11

Güncelleme: 03.07.2024 - 12:16

İlk olarak 2015 yılında Çanakkale Belediyesi Barış Plajı ile başlayan, 2019 yılında Mega Beach Belediye Halk Plajı ve Güzelyalı Belediye Halk Plajı, 2021 yılında da Dardanos Belediye Halk Plajı ile devam eden Mavi Bayrak geleneğini sürdüren Çanakkale Belediyesinin bu sene yapmış olduğu başvuru da olumlu sonuçlandı.

Mavi Bayrak için 2 Temmuz Salı günü Güzelyalı Halk Plajı'nda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Koordinatör Vekili Yetkin Karabinalı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, Çanakkale Belediyesi Ata'm Kreş yönetici, öğretmen ve öğrencileri, Çanakkale Belediyespor sporcuları ile Kano Spor Kulübü yönetici ve sporcuları başta olmak üzere davetliler katıldı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Koordinatör Vekili Yetkin Karabinalı, 2024 yılı itibariyle Çanakkale il sınırları içerisinde 8'i halk plajı, 5'i tesis plajı olmak üzere toplam 13 plajın Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazandığını söyledi.

Binalı, “Türkiye genelinde ise 2024 yılı itibariyle 567 plaj, 27 marina, 9 bireysel yat ve 18 turizm teknesi ödüle layık görülmüştür. Mavi Bayrak konusunda ülkemizin dünya genelinde de yüksek bir temsiliyet değeri bulunmaktadır. Türkiye bu sene Mavi Bayrak ödülünde dünya üçüncüsüdür. Birinciliği 639 plajla İspanya, ikinciliği 625 plajla Yunanistan, üçüncülüğü de 567 plajla Türkiye takip etmektedir” dedi.

AMAÇ; ÇEVRENİN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI

Mavi Bayrak çevre ödülünün birincil amacının, ödüllendirme yoluyla hem çevrenin korunması hem de sürdürülebilirliğin sağlanması olduğunu belirten Karabinalı, “Mavi Bayrak ödülünün sürdürülebilir olması ve her sene ödülün yenileniyor olması çok önemli. Çevrenin korunmasında önemli bir katalizör vazifesi gören Mavi Bayrak, aynı zamanda ülke turizminin tanıtımına ve turizm ekonomisine de destek olmaktadır. Mavi Bayrak özünde; analiz sonuçları Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarları tarafından yapılan ölçümlerle tescillenmiş temiz yüzme suyu dışında; iyi bir çevre eğitimi, bilinçlendirme etkinlikleri, plajlarda güzel çevre yönetimi, sıhhi olanakların temiz bir şekilde vatandaşlara sunulması, can kurtaran ve ilkyardım hizmetleriyle bir bütündür” diye konuştu.

ÇANAKKALE BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Mavi Bayrak almanın hiç kolay olmadığını ve sağlanması gereken 33 kriter bulunduğunun da altını çizen Karabinalı, Çanakkale Belediyesinde Belediye Başkanı Muharrem Erkek başta olmak üzere bu konuda çaba gösteren ve emek veren tüm yetkililere de teşekkürlerini iletti.

“ÇEVREYİ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Muharrem Erkek ise, Çanakkale'de mavi bayrak almaya hak kazanan plajların kent merkezinde bulunmasının da ayrı bir önem taşıdığını belirterek sözlerine başladı.

Başkan Erkek, “Çevre bilincini, çevre duyarlılığını, bu sorumluluğu artırmak hepimizin görevi. Yalnızca deniz suyumuzun tek başına temiz olması yeterli değil; sahillerimiz, kıyılarımız, sularımız, ağaçlarımız, ormanlarımız, aslında hepimiz bu ekosistemin bir parçasıyız. Ve ekosistem hakkı artık dünyada gelecek nesillerin hakkı olarak görülüyor. Bu haklara saygı duymamız lazım. Ekosistem hakkını korumamız gerekiyor. Çanakkale her şeyiyle çok müstesna bir coğrafya. Bu coğrafyayı gözümüzün bebeği gibi korumamız lazım. Çanakkale'de de mavi bayraklı plajlarımızda ve tüm sahillerimizde sahil temizliğine çok önem vermemiz lazım. Ben tüm gençlerden, çocuklardan, hemşehrilerimden, herkesten bu konuda büyük bir duyarlılık bekliyorum. Sahillerimizi temiz tutalım ve çöp atmayalım” dedi.

“ÇANAKKALE BELEDIYESİ ÇEVRE YATIRIMLARINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTADA”

Başkan Erkek, mavi bayrak ödülünün alınmasında Çanakkale Belediyesinin çevre yatırımlarının büyük bir katkısı olduğundan da söz ederek, şöyle konuştu:

“Bugün kent merkezinde 4 plajda Mavi Bayrak dalgalanıyorsa, Çanakkale Belediyesinin çevre yatırımlarının bunda çok büyük bir katkısı var. Hem Güzelyalı'da hem Merkezde iki adet ileri biyolojik atık su arıtma tesisimiz çalışıyor. Atık suyumuzu arıtırken yine atık olarak çıkan çamuru dahi güneşte kurutarak işlem yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da önemli bir toplantıya katıldık.

O toplantıda Marmara'daki müsilaj sorununun da içinde olduğu önemli konular görüşüldü. Marmara Denizi çevresinde bugün 30 milyona yakın insan yaşıyor. Ülke nüfusumuzun üçte birine denk geliyor neredeyse. Ve atıklarımız maalesef her yerde arıtılarak denizlere bırakılmıyor. Onun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde mutlaka ama mutlaka Marmara Denizi'nin çevresindeki tüm çevre yatırımları hızla tamamlanmalı. Özellikle ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri tamamlanmalı.

Biz Çanakkale'de bu konuda çok önemli bir noktaya geldik. Çünkü iki tesisimiz de ileri biyolojik atık su arıtma tesisi. Onun dışında çöp deponi alanımızdaki çöpten çıkan sızıntı suyunu dahi arıtarak doğaya bırakan bir belediyeyeyiz. Ben bugüne kadar bu çevre yatırımlarında, çevre mücadelesinde emek veren Belediye personelimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Koordinatör Vekili Yetkin Karabinalı, Belediye Başkanı Muharrem Erkek'e Mavi Bayrak sertifikasını takdim ederken, sezon boyunca dalgalanacak olan Mavi Bayrak da göndere çekildi.

Mavi Bayrak, 2 Temmuz- 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında merkezdeki Barış Plajı ve Mega Beach Belediye Halk Plajı ile Güzelyalı ve Dardanos Belediye Halk Plajlarında dalgalanacak.