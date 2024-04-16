Çanakkale Valiliği'nden 'orman yangını' uyarısı
Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada etkili olması beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınlarına karşı yurttaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın, orman yangınları açısından risk oluşturabileceğini belirterek, yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Çanakkale Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son tahminlere göre, 16.04.2024 Salı günü ilimizde sıcak havanın yanı sıra kuvvetli rüzgar da beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir Orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmalıdır." denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a 'Uçum' ve 'Bursalı' çağrısı
- AKP ve MHP’liler erteliyordu
- AKP'nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi
- Tevfik Göksu'nun grup başkanvekilliği görevi sona erdi
- CHP'li başkanın ifadesi ortaya çıktı!
- CHP heyeti Antalya Adliyesi önünden seslendi
- CHP ve AKP'nin başkanvekilleri belli oldu
- Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!
- Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama
- Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu