Denizin ortasına bıraktılar: 6’sı çocuk 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 25.02.2024 - 13:44

Güncelleme: 25.02.2024 - 13:44

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 6’sı çocuk toplam 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.