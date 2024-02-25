Denizin ortasına bıraktılar: 6’sı çocuk 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 6’sı çocuk toplam 30 kaçak göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 6’sı çocuk toplam 30 kaçak göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik
- Erdoğan'ın mitinginde 'pankart' krizi
- Etiketlerde artık o ifadeler olmayacak
- Emeklinin Kurum'a yanıtı gündem oldu
- Fenerbahçe'de 2 oyuncu sakatlandı!
- İmamoğlu'ndan Kurum'a 'davet' yanıtı
- Marketlerde kilosu bin liraya dayandı
- Union Saint-Gilloise'den Fenerbahçe açıklaması!
- 'Erdoğan' arşivi ortaya çıktı
- Ülkü Ocakları, Türkeş'in kızını 'hain' ilan etti