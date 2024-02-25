Denizin ortasına bıraktılar: 6’sı çocuk 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 6’sı çocuk toplam 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 13:44
Denizin ortasına bıraktılar: 6’sı çocuk 30 kaçak göçmen kurtarıldı
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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye hareket etti. 

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 6’sı çocuk toplam 30 kaçak göçmen kurtarıldı. 

Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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