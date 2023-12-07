Gaziantep’te 26 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 26 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Gaziantep’te Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık 2023 tarihinde şehir merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 26 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Araçta bulunan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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