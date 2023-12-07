Gaziantep’te 26 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 26 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:01
Gaziantep’te 26 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Gaziantep’te Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık 2023 tarihinde şehir merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 26 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Araçta bulunan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


gaziantep düzensiz göçmen göçmen

İlgili Haberler

Bodrum’da 8 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı

Bodrum’da 8 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı
İzmir'de 9 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 9 kaçak göçmen yakalandı
TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı

TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı

En Çok Okunan Haberler