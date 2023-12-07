Gaziantep’te 26 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:01

Güncelleme: 07.12.2023 - 13:01

Gaziantep’te Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık 2023 tarihinde şehir merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 26 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Araçta bulunan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.