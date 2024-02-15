Fethiye açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:06
Fethiye açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 15'i çocuk 37 kaçak göçmeni yakaladı.

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Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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