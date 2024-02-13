Osmaniye’de TIR parkında 24 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:46

Güncelleme: 13.02.2024 - 15:46

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında saha çalışması başlatıldı. Bu çerçevede, Toprakkale ilçesinde otoban üzerindeki TIR parkına düzenlenen operasyonda, 1 organizatör ve 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör E.G., göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edildi.