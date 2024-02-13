Osmaniye’de TIR parkında 24 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye'de jandarmanın otoyol üzerindeki TIR parkına düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör E.G., tutuklandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında saha çalışması başlatıldı. Bu çerçevede, Toprakkale ilçesinde otoban üzerindeki TIR parkına düzenlenen operasyonda, 1 organizatör ve 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör E.G., göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edildi.
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