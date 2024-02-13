Osmaniye’de TIR parkında 24 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de jandarmanın otoyol üzerindeki TIR parkına düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör E.G., tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:46
Osmaniye’de TIR parkında 24 kaçak göçmen yakalandı
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında saha çalışması başlatıldı. Bu çerçevede, Toprakkale ilçesinde otoban üzerindeki TIR parkına düzenlenen operasyonda, 1 organizatör ve 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör E.G., göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edildi.


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