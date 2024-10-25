Çanakkale’de saman yüklü tır yandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı. Yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale’de saman yüklü tır yandı
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 00:24

Yangın, saat 23.00 sıralarında Çanakkale-Biga karayolu üzerinde Gürecealtı yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan saman yüklü tırın dorsesi henüz belirlenmeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve arazözlerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 


Etiketler: #çanakkale #saman

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