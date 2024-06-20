Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan tamamen ziyarete açıldı
Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan tamamen ziyarete açıldı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormana sıçrayan anız yangınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 18 Haziran'da girişlerin durdurulduğu, dün bir bölümüne izin verilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın tamamen ziyarete açıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat'taki yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan'ın yeniden ziyarete açıldığı ifade edildi.
Eceabat ilçesi Kumköy yakınında 18 Haziran'da anız yangını ormana sıçramış, 575 hektar alanı etkileyen yangın havadan ve karadan müdahaleyle 24 saatte kontrol altına alınmıştı. Yangının başladığı gün Tarihi Alan'a girişler durdurulmuş, dün sabah ise sadece güney hattı ziyarete açılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomist 'büyük finansal çöküş' için tarih verdi!
- Cem Bora'dan İbrahim Tatlıses'e cevap
- Samet, Abdülkerim’in şortunu giymiş
- Selvi yine MHP’nin hedefinde!
- Laik Cumhuriyeti hatırlattı...
- TL'de kontrollü değer kaybı...
- Akaryakıta zam geliyor!
- Abdülkerim Bardakcı'dan Arda Güler sözleri
- Çeşme'de halkın imdadına belediye yetişti!
- Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu