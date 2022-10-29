İzmir'de 203 kilogram 950 gram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir’in Menemen ilçesinde durdurulan bir kamyonda 203 kilogram 950 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda Menemen ilçesinde bir kamyon durduruldu.
Kamyonda yapılan aramalarda çuvallar içerisinde 203 kilogram 950 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Öte yandan, operasyon sonucunda gözaltına alınan S.M. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar için saat uyarısı
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- Fatih Portakal açıkladı: Ekranlara geri mi dönüyor?
- İstanbulkart kullananlar dikkat!
- AKP'li belediyeden skandal hareket
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- Başsavcılıktan Fincancı ve TTB davanamesi
- İnsanın aklıyla resmen alay ediyorlar!
- MasterChef'te gergin anlar: 'Özür dileyeceksin'
- CNN Türk'te ilginç anlar: 'Böyle bir soru yoktu?'