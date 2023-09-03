Çanakkale'de eski eşine markette bıçakla saldırdı!

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde H.K., eski eşi Elif Gedik’e (34) çalıştığı markette bıçakla saldırdı. Başka bir markete kaçan Elif Gedik hastaneye kaldırılırken, saldırı anı ise başka bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 03.09.2023 - 09:20
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Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı eşi H.K. tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı. 

Kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan kadın çalıştığı işyerinin karşısındaki markete kaçtı. Market sahibinin araya girmesiyle kadın ölümden dönerken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Elif Gedik, tedaviye alındı, ardından Çanakkale’ye sevk edildi. 

Olay sonrası gözaltına alına H.K.'nın ise Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, saldırı anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. 


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