Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak.

AA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:56
Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 19.00, Kabatepe'den ise saat 21.00'de yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.


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