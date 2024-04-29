Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak.
Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 19.00, Kabatepe'den ise saat 21.00'de yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.
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