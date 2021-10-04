Çanakkale'de 'fuhuş' operasyonuna 9 gözaltı
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği 'fuhuş' operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde insan ticareti, fuhuş, fuhşa teşvik suçlarını örgütlü olarak işlediği belirtilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
5'i yabancı uyruklu, 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 11 cep telefonu, 15 sim kart, 2 bin 60 TL ve 3 bin 200 Özbekistan somu ele geçirildi.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi.
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