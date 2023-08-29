Didim açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:21

Güncelleme: 29.08.2023 - 09:21

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itildiği belirlenen 21 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.