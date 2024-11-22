Çanakkale'de işyerine pompalı tüfekle saldırı: 3 gözaltı!
Çanakkale’de jandarma ekiplerinin bir işyerine yapılan pompalı tüfekle saldırı olayıyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bir işletmeye motosiklet ile gelen maskeli 2 şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Olayın ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda işyerine pompalı tüfekle ateş açtığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: #çanakkale #silahlı saldırı
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