Çanakkale'de korkunç kaza... Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ezine ilçesinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Adalet Bakanı Tunç, "Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kazada ölenlerin sayısının 8’e yükseldiğini, yaralı sayısının da 20 olduğunu bildirdi.

Çanakkale'de korkunç kaza... Çok sayıda ölü ve yaralı var!
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DHA
Yayınlanma: 10.05.2025 - 14:06

Çanakkale-Ezine karayolunda saat 13.00 sıralarında zincirleme bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

BAKAN TUNÇ: "İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine yakınlarındaki kazada ölenlerin sayısının 8’e yükseldiğini bildirdi. Vali Toraman, yaralı sayısının da 20 olduğunu açıkladı.


Etiketler: #çanakkale #kaza #yolcu otobüsü #zincirleme kaza

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