Çanakkale'de korkunç kaza... Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Ezine ilçesinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Adalet Bakanı Tunç, "Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kazada ölenlerin sayısının 8’e yükseldiğini, yaralı sayısının da 20 olduğunu bildirdi.
Çanakkale-Ezine karayolunda saat 13.00 sıralarında zincirleme bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
BAKAN TUNÇ: "İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."
ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine yakınlarındaki kazada ölenlerin sayısının 8’e yükseldiğini bildirdi. Vali Toraman, yaralı sayısının da 20 olduğunu açıkladı.
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