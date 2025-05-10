Çanakkale'de korkunç kaza... Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 14:06

Güncelleme: 10.05.2025 - 15:19

Çanakkale-Ezine karayolunda saat 13.00 sıralarında zincirleme bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

BAKAN TUNÇ: "İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine yakınlarındaki kazada ölenlerin sayısının 8’e yükseldiğini bildirdi. Vali Toraman, yaralı sayısının da 20 olduğunu açıkladı.