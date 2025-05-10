Sinop'ta facia gibi kaza! Tur otobüsü devrildi: 2’si ağır 18 yaralı

Sinop’ta öğrencileri taşıyan tur otobüsünün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Sinop'ta facia gibi kaza! Tur otobüsü devrildi: 2’si ağır 18 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 10.05.2025 - 12:37

Lala-Erfelek yolu Aloğlu köyü mevkisinde sabah saat 10.30 sıralarında, bir firmaya ait öğrencileri taşıyan tur otobüsü, yoğun sisin etkili olduğu virajlı yolda karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yaralanan 18 kişi ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Sinop

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