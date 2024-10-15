Çanakkale'de narkotik operasyonu: Gözaltı sayısı 27’ye çıktı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 27’ye çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çanakkale'de narkotik operasyonu: Gözaltı sayısı 27’ye çıktı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 17:40

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dron destekli operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi.

32 şüpheliye yönelik 32 adreste yapılan aramada gözaltına alınan şüpheli sayısı 27’ye çıktı.

Operasyonda şüphelilerin ev ve üst aramalarında 43,09 gram sentetik kannabinoid, 151 sentetik ecza, 32,37 gram metamfetamin, 0,57 gram esrar, silah, tüfek, 58 mermi ve 2 av fişeği ve 5 adet payp ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şahsın yapılan UYAP-GBT sorgulamasında, 1 şahsın "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması (ilamat) ve Bıçak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma (ifade)" suçundan, 1 şahsın "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan ifadeye yönelik aranmalarının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #çanakkale

İlgili Haberler

Çanakkale SES, sorunları anlattığı bülten nedeniyle baskı altında

Çanakkale SES, sorunları anlattığı bülten nedeniyle baskı altında
Davut Doğan’a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı

Davut Doğan’a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı
Çanakkale açıklarında 79 kaçak göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

Çanakkale açıklarında 79 kaçak göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler