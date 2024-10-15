Çanakkale'de narkotik operasyonu: Gözaltı sayısı 27’ye çıktı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 17:40

Güncelleme: 15.10.2024 - 17:41

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dron destekli operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi.

32 şüpheliye yönelik 32 adreste yapılan aramada gözaltına alınan şüpheli sayısı 27’ye çıktı.

Operasyonda şüphelilerin ev ve üst aramalarında 43,09 gram sentetik kannabinoid, 151 sentetik ecza, 32,37 gram metamfetamin, 0,57 gram esrar, silah, tüfek, 58 mermi ve 2 av fişeği ve 5 adet payp ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şahsın yapılan UYAP-GBT sorgulamasında, 1 şahsın "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması (ilamat) ve Bıçak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma (ifade)" suçundan, 1 şahsın "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan ifadeye yönelik aranmalarının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.