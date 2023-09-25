Eskişehir’de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek daha geniş alanda etkili oldu.
Sarıcailyas Mahallesi yakınlarına kadar ilerleyen orman yangınının söndürülmesi amacıyla itfaiye ve mahalle sakinleri çalışma başlattı.
Seyitgazi Belediyesi’ne bağlı ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.
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