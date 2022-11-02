Çanakkale'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale’de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

DHA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 15:35
Çanakkale'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince il genelinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye devam ediliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu S.D.’nin evine operasyon gerçekleştirildi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyonda 27 sikke, yüzük, ok ucu, 24 metal obje, 2 dedektör ve ekipman ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. hakkında adli işlem yapılırken, savcılıkça serbest bırakıldı. 


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