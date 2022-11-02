Konya'da 'kaçakçılık' operasyonu: 3 zanlı yakalandı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 11:46

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bir iş yerine ve eve operasyon düzenledi.

MALMELERE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda, 25 gümrük kaçağı cep telefonu, 63 elektronik nargile, 67 cep telefonu aksesuarı ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.