Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen evin uyuşturucu üretmek amacıyla ısı ve ışık yalıtımıyla kaplandığı tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çan ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında 2 şüpheliye ait eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 120 gram metamfetamin, 253 gram esrar, 19 kök Hint keneviri, 41 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 49 bin 950 lira ve 12 dolar ile ruhsatsız tabanca, yarı otomatik pompalı tüfek, çeşitli ebatlarda fişek ve 14 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
KENEVİR KURUTMA DÜZENEĞİ KURMUŞLAR
Yapılan incelemede şüphelilerin ev içinde uyuşturucu üretmek amacıyla ısı ve ışık yatılımı yaptıkları ve kenevir kurutma düzeneği kurdukları tespit edildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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