Karabük'te uyuşturucu operasyonları: 6 şüpheli yakalandı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 16:17

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Eskipazar ilçesi Arslanlar köyü yolunda bir aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki B.Ş. (18), S.S. (22) ve T.E'nin (30) üzerinde yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu ve sarı renkli sıvı bulunan şişe, "payp" olarak bilinen 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Karabük-Bartın kara yolu Safranbolu ilçesi Nebioğlu köyü yakınlarında ise F.T. (26) ve R.D'nin (40) içinde bulunduğu araçta arama yapan ekipler 168 gram esrar buldu. Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminalinde durdurulan M.A'nın (27) üzerinde yapılan aramada ise 8 gram metamfetamin ve 9 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.