'Yahyalar Grubu' hırsızlık çetesine operasyon: 13 gözaltı

06 Eylül 2022 Salı, 11:08

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara genelinde 21 işyerinden, 13 açıktan, 1 otodan, 1 evden hırsızlık yapıp, 4 otomobil hırsızlığı ve 1 yağma olaylarına karışan Yahyalar Grubu çetesine yönelik operasyon düzenledi.

SİLAHLARA EL KONULDU

'Ahsen' adı verilen operasyon kapsamında belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 2 suça sürüklenen çocuk ve 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 6 tabanca, 1 tüfek, bu silahlara ait çok miktarda fişek ve mermi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.