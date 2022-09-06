'Yahyalar Grubu' hırsızlık çetesine operasyon: 13 gözaltı
Ankara'da, 41 hırsızlık olayına karışan 'Yahyalar Grubu' isimli çeteye yönelik operasyonda, 2 suça sürüklenen çocuk ve 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara genelinde 21 işyerinden, 13 açıktan, 1 otodan, 1 evden hırsızlık yapıp, 4 otomobil hırsızlığı ve 1 yağma olaylarına karışan Yahyalar Grubu çetesine yönelik operasyon düzenledi.
SİLAHLARA EL KONULDU
'Ahsen' adı verilen operasyon kapsamında belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 2 suça sürüklenen çocuk ve 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 6 tabanca, 1 tüfek, bu silahlara ait çok miktarda fişek ve mermi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
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