Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Babala TV' analizi

Yayınlanma: 22.05.2023 - 15:52

Güncelleme: 22.05.2023 - 15:53

Siyasi konuklara muhalif sorular yöneltilen program formatında olan ve Oğuzhan Uğur'un sunduğu 'Mevzular Açık Mikrofon'un dün akşamki konuğu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Babala TV'de yayınlanacak olan ve çekimleri 7 saat süren programda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da izleyici olarak katıldı.

Kaftancıoğlu, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye de çağrıda bulunarak yayına ilişkin gözlemlerini maddeler halinde paylaştı

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

* Sahada sıklıkla gözlemlediğim iktidar temsilcilerinde olmayan asgari nezaketin, iktidara oy vermiş, vermeye devam edecek olan seçmende fazlasıyla olduğu

* İktidar destekçilerinin bugün yazdıklarıyla birleştirdiğimde seçmenlerinin kendileri gibi davranmamış ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin salondaki seçmenlerine ulaşmış olmasından aşırı rahatsız oldukları

* Moderasyonu yapan Oğuzhan Uğur'un benim için de şaşırtıcı ultra pozitif enerjisi, objektivitesi, katılımcıyı yargılayan, değil anlayan hak veren tutumu

"İÇTENLİK VE SAYGIYLA YANIT VERMESİ..."

* Yazmazsam haksızlık etmiş olurum CB nı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün katılımcıların kimi zaman saygı sınırlarını zorlayan(bana göre elbette) sorularına ve yorumlarına büyük bir özgüven, içtenlik ve saygıyla yanıt vermesi

* Dün geceki çekimlerle birlikte bir kez daha Erdoğan’ın neden Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkmadığını ve çıkamayacağını görmüş oldum. Kendi seçmenlerinin de görmüş olduğunu düşünüyorum aynı zamanda

AKP'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Kaftancıoğlu AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye çağrıda bulunarak şöyle devam etti:

"Ve buradan kıymetli mevkidaşım Sn. Kabaktepe’ye bir çağrıda bulunayım. Madem karşı karşıya gelmeyi kabul etmiyor genel başkanınız. Moderatörü kendileri belirlemek koşuluyla 100 CHP’linin karşısına Erdoğan’ı, kendisinin belirleyeceği 100 AK Partilinin karşısına da Kılıçdaroğlu’nu çıkaralım eşit koşullarda. (Sayıyı ve koşulları da siz belirleyebilirsiniz) Fikrimi CB adayımızla paylaşmadan yazıyorum ve ikna edebileceğime inanıyorum. Gelin var mısınız?"